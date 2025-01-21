«Брюгге» не проигрывает с октября – 15 побед и 3 ничьи. Бельгийцы не уступят «Ювентусу» в ЛЧ, считают букмекеры

«Брюгге» примет «Ювентус» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Клуб из Бельгии не проигрывает на протяжении 18 матчей, из которых 15 закончились победой.
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