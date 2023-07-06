Полупроводниковая война

Игорь Василевский

Германий - легирующая примесь полупроводниковых приборах - транзисторах, диодах и прочая.Его применения повышает частоту срабатывания этих изделий и, тем самым, увыеличивает их быстродействие. Незаменим при изготовлении микросхем...КАк, впрочем т оптоволоконной техники. А за эти - будущее всего, что использует микросхемы. Пиндос ограничил Китай в доступе к некоторым микросхемам, а китайцы - к сырью, из чего они делаются. Проигают, в конечном итоге , все...