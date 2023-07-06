После выхода материала «Китай покусился на святой германий» автору позвонил давно и хорошо знакомый академик.
Полупроводниковая война
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zn
zygmund nedialkow
Установить контроль при помощи ИИ над населением.
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10 час.
Александр Денисов
Не обольщайся...
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8 час.
Игорь Василевский
Германий - легирующая примесь полупроводниковых приборах - транзисторах, диодах и прочая.Его применения повышает частоту срабатывания этих изделий и, тем самым, увыеличивает их быстродействие. Незаменим при изготовлении микросхем...КАк, впрочем т оптоволоконной техники. А за эти - будущее всего, что использует микросхемы. Пиндос ограничил Китай в доступе к некоторым микросхемам, а китайцы - к сырью, из чего они делаются. Проигают, в конечном итоге , все...
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4 час.
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