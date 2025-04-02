Эксперт Киселев: ВСУ восстанавливают ж/д пути для переброски войск

ВСУ используют действующий мораторий на удары по энергообъектам, чтобы восстанавливать поврежденную железнодорожную инфраструктуру для переброски войск на наиболее сложные участки, сообщил эксперт Виталий Киселев.
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