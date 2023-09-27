Шойгу впервые назвал приблизительную дату окончания СВО

Спецоперация, начатая ВС России 24 февраля 2022-го года, должна закончиться до конца 2024-го года.На заседании коллегии Минобороны России, состоявшейся 26 сентября 2023-го года, министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал украинских военных за бессмысленную трату людей и пообещал окончить СВО до 2025 года.