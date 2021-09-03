3 сентября. О чем пишут газеты

Принадлежащее структуре Amereus Group Максима Воробьева и Эдуарду Глинбергу ООО «Совместная закупка» запустило сервис по доставке продуктов «Везука», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и магазинов приложений App Store и Google Play.