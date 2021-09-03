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3 сентября. О чем пишут газеты

3 сентября. О чем пишут газеты

Принадлежащее структуре Amereus Group Максима Воробьева и Эдуарду Глинбергу ООО «Совместная закупка» запустило сервис по доставке продуктов «Везука», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и магазинов приложений App Store и Google Play.

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