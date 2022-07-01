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Киев ввел визовый режим с Россией с 1 июля

Киев ввел визовый режим с Россией с 1 июля

Киевский режим вводит визовый режим с Россией. В данный момент жители РФ могут оформить документы в центрах VFS Global, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

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