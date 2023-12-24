Весной в России изменятся правила получения водительских удостоверений - МВД РФ

МВД изменит правила экзамена на водительские права в России с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
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