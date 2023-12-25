Минпромторг РФ рассказал о развитии БПЛА

В Минпромторге РФ сообщили о достижениях в развитии беспилотных авиационных систем. В ближайшие три года органы власти и подведомственные учреждения закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских БАС (беспилотные авиационные системы) различных типов.
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