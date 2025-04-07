Александр Овечкин побил мировой рекорд, родные плачут, трибуны ревут, а матч приостановили (видео)

Хоккеист Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив 895 шайб за свою карьеру. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» превзошел рекорд Уэйна Гретцки, установив новый абсолютный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии