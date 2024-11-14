В США описали процесс передачи полномочий Трампу

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что действующая администрация Вашингтона собирается провести передачу полномочий избранному президенту США Дональду Трампу в обычном порядке.
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