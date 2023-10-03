С 4 октября изменится расписание поездов на ж/д станции «Нижегородская»

С 4 октября до 10 декабря изменится расписание поездов четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) и Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), где расположена станция «Нижегородская».
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