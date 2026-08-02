Иностранные медикаменты обнаружены в блиндаже после освобождения Красного Кута.В ходе операции по освобождению населенного пункта Красный Кут, расположенного в Донецкой Народной Республике, бойцы ВС России обнаружили на бывших вражеских территориях медикаменты зарубежного производства, предназначенные для терапии ВИЧ-инфекции.
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