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Царьград

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Командир Неговора: На донецких позициях ВСУ нашли иностранные препараты от ВИЧ

Командир Неговора: На донецких позициях ВСУ нашли иностранные препараты от ВИЧ

Иностранные медикаменты обнаружены в блиндаже после освобождения Красного Кута.В ходе операции по освобождению населенного пункта Красный Кут, расположенного в Донецкой Народной Республике, бойцы ВС России обнаружили на бывших вражеских территориях медикаменты зарубежного производства, предназначенные для терапии ВИЧ-инфекции.

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