Иностранные медикаменты обнаружены в блиндаже после освобождения Красного Кута.В ходе операции по освобождению населенного пункта Красный Кут, расположенного в Донецкой Народной Республике, бойцы ВС России обнаружили на бывших вражеских территориях медикаменты зарубежного производства, предназначенные для терапии ВИЧ-инфекции.