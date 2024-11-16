Военные медики – «VITA!»

Республика Беларусь, являясь членом Организации Договора о коллективной безопасности и рассматривая ее, как гарант безопасности не только регионального, но и мирового уровня, постоянно выступает инициатором различных мероприятий по укреплению Организации и активно участвует в мероприятиях по её развитию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии