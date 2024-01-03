Сергей Карякин: «Хисматуллин – мой тренер. И мне приятно, что он поддерживает мою позицию»

«Сейчас совершенно не спровоцированный случай произошел между российским гроссмейстером Денисом Хисматуллиным и его соперником Яном‑Кшиштофом Дудой из Польши (26 декабря на чемпионате мира по рапиду поляк отказался от рукопожатия с россиянином – Sports.