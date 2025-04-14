Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас?

АС

Александр Сысоев

Дело против Чубайса пусть хоть и небольшая, но все же реальная моральная победа и надежда, что неприкасаемых станет значительно меньше.А во-вторых, никто ледоруб не отменял. Пусть негодяи не забывают - возмездие их найдет, на предателе-вертолетчике правое дело не остановится.