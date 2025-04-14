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Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас?

Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас?

В начале апреля произошло довольно примечательное событие – Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и ещё нескольких топ-менеджеров «Роснано» в размере 5,6 млрд рублей по иску компании.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Дело против Чубайса пусть хоть и небольшая, но все же реальная моральная победа и надежда, что неприкасаемых станет значительно меньше.А во-вторых, никто ледоруб не отменял. Пусть негодяи не забывают - возмездие их найдет, на предателе-вертолетчике правое дело не остановится.
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