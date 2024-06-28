В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей, сообщает пресс-служба учреждения «Енисей кино», выступающего организатором мероприятия при поддержке Министерства культуры Красноярского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии