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В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей

В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей

В Красноярске проходит Третий Международный форум кинопроизводителей, сообщает пресс-служба учреждения «Енисей кино», выступающего организатором мероприятия при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

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