«Пытается заслужить любовь»: известный психолог прокомментировала развод Анны Седоковой

Отношения Анны Седоковой и её мужа напоминают американские горки. За последний год пара несколько раз объявляла о расставании, но в результате сходилась обратно и, как многим казалось, счастливо жила вместе.
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