«Мы проиграли России. Идем к точке невозврата». На Украине признались в тупости

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Сейчас остатки Зеля продаст и усе. Допрыгались.
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3 д.
АЗ
Андрей Зарубкин
За ще боролись? Больше половины территории Украины уже продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : &quot;Это НАША земля!&quot; При этом Яценюк за миллиард долларов, заработанных непосильным трудом, купил квартал зданий в Майями.
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3 д.
Владимир Петров
Менора - это подсвечник на 7 свечей. Какая у него крыша? И как на подсвечнике мог петь еврей? Прав ли певший? 3 президента-еврея подряд (Турчинов-Вальцман-Зеленский) и почти весь олигархат свидетельствуют о его правоте.
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3 д.
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