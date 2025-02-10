За ще боролись? Больше половины территории Украины уже продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!" При этом Яценюк за миллиард долларов, заработанных непосильным трудом, купил квартал зданий в Майями.

Владимир Петров

Менора - это подсвечник на 7 свечей. Какая у него крыша? И как на подсвечнике мог петь еврей? Прав ли певший? 3 президента-еврея подряд (Турчинов-Вальцман-Зеленский) и почти весь олигархат свидетельствуют о его правоте.