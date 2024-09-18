Тайны славянской демонологии: обряды, проклятья и нечисть

Расскажем, какие в старину были поверья и кладах и существах, которые их охраняют.фото: freepik.com--> Поверья о кладах и их хранителях — одна из самых удивительных и таинственных страниц славянской демонологии.
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