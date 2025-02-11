Юрист Самсонов поделился, что ждать в связи с повышением налогов

Управляющий партнёр юридической консалтинговой группы «Ком-Юнити» Павел Самсонов рассказал, что с 2025 года все участники экономики России — граждане, компании и некоммерческие организации — будут платить повышенные налоги.
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