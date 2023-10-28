Венгрия не согласится на пакет санкций ЕС, если туда войдет нефть, атом и газ

Венгрия не готова будет согласиться на принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, если в него попадут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности, предупредил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто.
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