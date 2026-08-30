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Погиб за два месяца до 30-летия, так и не увидев дочь: трагическая судьба звезды «Интернов» Анатолия Отраднова

Погиб за два месяца до 30-летия, так и не увидев дочь: трагическая судьба звезды «Интернов» Анатолия Отраднова

В «Интернах» он сыграл своенравного пациента Николая Южакова, а в сериалах «Глухарь», «След», «Карпов» и биографической драме «Гагарин.

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