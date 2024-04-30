Разработчики огромного мода Tamriel Rebuilt для Morrowind поделились первой дорожной к...

Разработчики огромного мода Tamriel Rebuilt для Morrowind поделились первой дорожной картой за более чем два годаРазработчики Tamriel Rebuilt, крупный мод-проект Morrowind, целью которого является добавление в игру материковой части провинции Морровинд, выпустил свою первую дорожную карту за более чем два года.