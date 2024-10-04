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Это принесет облегчение пенсионерам, у которых есть супруги и дети: вернут деньги всем, кто обратится

Это принесет облегчение пенсионерам, у которых есть супруги и дети: вернут деньги всем, кто обратится

Это принесет облегчение пенсионерам, у которых есть супруги и дети: вернут деньги всем, кто обратится Ольга БезродняяПенсионерам, у которых есть дети и супруги, станет значительно легче — они смогут вернуть процент от потраченных средств на их содержание.

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