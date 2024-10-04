Это принесет облегчение пенсионерам, у которых есть супруги и дети: вернут деньги всем, кто обратится Ольга БезродняяПенсионерам, у которых есть дети и супруги, станет значительно легче — они смогут вернуть процент от потраченных средств на их содержание.