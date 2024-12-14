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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Каюди из «Виллербана» пропустит 4 недели

38-летний форвард «Виллербана» в ближайшие 4 недели не сможет играть из-за спортивной грыжи. В 6-м для себя сезоне Евролиги ветеран в среднем набирает 3,5 очка и 1,2 подбора за игру.

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