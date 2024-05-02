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Где смотреть бой Борщев – Хупер UFC on ESPN 56, во сколько начало прямой трансляции 12 мая

Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 56 состоится в ночь с 11 на 12 мая 2024 года. Событие запланировано на арене «Enterprise center» в Сент-Луисе, Миссури, США.

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