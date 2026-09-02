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«Калашников» представит усовершенствованный катер «Лидер-11»

«Калашников» представит усовершенствованный катер «Лидер-11»

Фото: Концерн «Калашников» Концерн «Калашников» впервые представит обновленный многофункциональный поисково-спасательный катер «Лидер-11» проекта EY-11 на XVI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».

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