В США объяснили нелюбовь украинских военных к новому главкому ВСУ

WP: бойцы ВСУ не любят нового главкома Сырского и называют его «мясником» Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не любят и не поддерживают генерал-полковника Александра Сырского, которого назначили новым главнокомандующим армии вместо ушедшего в отставку Валерия Залужного.