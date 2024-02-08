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В США объяснили нелюбовь украинских военных к новому главкому ВСУ

В США объяснили нелюбовь украинских военных к новому главкому ВСУ

WP: бойцы ВСУ не любят нового главкома Сырского и называют его «мясником» Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не любят и не поддерживают генерал-полковника Александра Сырского, которого назначили новым главнокомандующим армии вместо ушедшего в отставку Валерия Залужного.

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