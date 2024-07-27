Заслуженный юрист РФ раскрыл новую уловку мошенников с «заграничными номерами»

Ради возможности выйти на контакт с потенциальной жертвой мошенники изобретают всё новые способы, один из последних — сообщение в мессенджере с заграничного номера от незнакомца, поделился 27 июля заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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