Советские зарплаты: были ли они больше современных

Любители историиБизнес и финансыСоветские зарплаты: были ли они больше современных Вспоминая эпоху СССР, многие говорят о дефиците, но при этом утверждают, что «денег на все хватало».Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯЯнаИ кто только догадался сравнивать.. Зарплаты были мизерными. Если сейчас предложить советские зарплаты и бесплатные блага, люди откажутся от них... Исключением будут те, кто привык числиться, а не работать... А таковыми были все за некоторым исключением. Отсюда и нежелание работать сейчас.Взгляд с другого ракурсаСредняя з/п 185 рублей. Восторгаться нечему. Если один имеет з/п 285, то другой всего лишь 85. Людей с высокими зарплатами было дофига. Следовательно и неимущих было пруд пруди! Каждый первый любитель совка выкрикнет, что он имел больше среднего, но по недомыслию считает, что остальные совейские трудящиеся имели именно 185. Увы, было множество тех, кто и зарабатывал не больше 100, имел на иждивении детей. Под конец 80-х я зарабатывал 450-500, т.е. две средних зарплаты. Стало быть кто-то имел ноль?Комментировать
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