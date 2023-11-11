В селе ЯНАО поставят патриотический спектакль на грантовые деньги

В Овгорте ЯНАО в мае 2024 года состоится премьера спектакля «Поклонимся Великим тем годам…». Окружной грант на постановку выиграла автор проекта Елена Лаптандер, сообщил в своем telegram-канале глава Шурышкарского района Олег Попов.
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