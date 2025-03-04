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Сколько зарабатывал легендарный футболист СССР. Ему доплачивал подпольный миллионер

Сколько зарабатывал легендарный футболист СССР. Ему доплачивал подпольный миллионер

Выходило очень достойно!Реваз Челебадзе — легенда советского и грузинского футбола. Великий нападающий сборной СССР всю карьеру провел в родной Грузии, где ярко выступал в составе батумского и тбилисского «Динамо».

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