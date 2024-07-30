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Арестованный на драку с полицейским сын миллиардера Бажаева рассказал свою версию конфликта

Арестованный на драку с полицейским сын миллиардера Бажаева рассказал свою версию конфликта

Тимур Бажаев огласил свою версию случившегося во время заседания суда. Сын миллиардера из Чечни Мусы Бажаева Тимур, арестованный Замоскворецким судом Москвы на два месяца по делу об избиении полицейского, назвал свою версию развития событий во время заседания суда.

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