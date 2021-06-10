Замглавы МИД Сергей Рябков считает, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за Сообщение «Так не бывает»: Рябков указал, что поразительные заявления США по «СП — 2» не поменяют позицию РФ появились сначала на Листай.