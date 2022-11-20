Почему Голливуд страдает русофобией

Николя Бонналь рассуждает о русофобских настроениях в кинематографическом Голливуде. Ведь на Голливудских холмах что ни фильм о русских, то какой-то каламбур или недоразумение с медведями, балалайками, красными шароварами, ушанками и водкой.
Николя Бонналь рассуждает о русофобских настроениях в кинематографическом Голливуде. Ведь на Голливудских холмах что ни фильм о русских, то какой-то каламбур или недоразумение с медведями, балалайками, красными шароварами, ушанками и водкой.
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