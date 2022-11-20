Правда.ру

2 308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Два долбоёба, а не обормота.Ищенко: два оборм...
  • николай лейчинский
    Вопрос один : кто хозяин , фамилия ?!МЧС РФ: число жер...
  • Esmiralda Mironova
    Чем больше таких « некоглаев» повыкидывают, тем воздух чище станет в России.Блогер Некоглай с...

Почему Голливуд страдает русофобией

Николя Бонналь рассуждает о русофобских настроениях в кинематографическом Голливуде. Ведь на Голливудских холмах что ни фильм о русских, то какой-то каламбур или недоразумение с медведями, балалайками, красными шароварами, ушанками и водкой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх