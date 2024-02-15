В России захотели отменить подоходный налог при зарплате меньше 30 тысяч

По мнению Леонида Слуцкого, при таком низком доходе забирать у человека 13% "бесчеловечно" Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии и кандидатом в президенты Леонидом Слуцким предложили отменить подоходный налог с граждан, зарабатывающих не больше 30 тысяч рублей в месяц, или 360 тысяч в год.