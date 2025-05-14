Центр российского города изрисовали нацистской символикой

Жители Волжского заявили о вандалах, изрисовавших центр города нацистской символикой. Россияне отметили, что длительное время по ночам фасады домов уродуются бессмысленными граффити и рекламой наркошопов при бездействии чиновников и полиции, передает портал V1.
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