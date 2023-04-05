Хоккеиста "Металлурга" Кошелева оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за уклонение от армии

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей хоккеиста магнитогорского "Металлурга" Семена Кошелева за уклонение от службы в армии и поступление в Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) через взятки.