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Хоккеиста "Металлурга" Кошелева оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за уклонение от армии

Хоккеиста "Металлурга" Кошелева оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за уклонение от армии

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей хоккеиста магнитогорского "Металлурга" Семена Кошелева за уклонение от службы в армии и поступление в Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) через взятки.

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