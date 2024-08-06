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Царьград

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Пассажиры устроили давку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сообщения о бомбе

Пассажиры устроили давку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сообщения о бомбе

Люди в панике покинули зону прилета, оставив личные вещи.В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка из-за ложного сообщения о бомбе.

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