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СахПресс

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Заморозки и свежий ветер — какой будет погода на Сахалине 17 сентября

Заморозки и свежий ветер — какой будет погода на Сахалине 17 сентября

Завтра, 17 сентября, на большей части Сахалинской области сохранится сухая погода. В долинах острова ночью возможны первые заморозки, сообщили в региональном гидрометцентре.

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