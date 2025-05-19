Обозреватель Ян Прауд в своей статье для издания Strategic Culture сообщил, что президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампа не следует угрожать президенту России Владимиру Путину санкциями во время телефонного разговора, который может состояться сегодня.
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