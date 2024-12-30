Ходят слухи, что Intel выпустит графический процессор Battlemage на 24 ГБ для профессионалов в 2025 году

Похоже, что Intel готовится к дальнейшему увеличению емкости VRAM в этом поколении, поскольку Quantum Bits (через Harukaze) утверждает, что Intel планирует выпустить 24 ГБ GPU Battlemage в следующем году.
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