БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пролив Шрёдингера: почему большой войны в Заливе не будет — и почему радоваться нечему

Пролив Шрёдингера: почему большой войны в Заливе не будет — и почему радоваться нечему

В ночь на 8 июля американцы ударили по Ирану так, как не били за всё перемирие: восемьдесят с лишним целей, среди них ПВО, береговые радары, противокорабельные комплексы и шестьдесят с лишним катеров КСИР (Корпус стражей исламской революции).

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Комментарии
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Владимир Самборский
Что интересно: Ирану, конечно тяжело в финансовом отношении. Многолетние санкции и т.д. И потому понятно их желание взимать деньги за проход судов (стране надо как-то жить!). А вот когда США заявляют, что за проход им должны платить 20% - это что? Обеднели, что ли, совсем? И еще можно понять по поводу Панамского канала, который они построили. А Ормуз - это приграничная зона Ирана и арабов. Великая жадность что ли обуяла? Совсем охренели...
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