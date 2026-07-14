Пролив Шрёдингера: почему большой войны в Заливе не будет — и почему радоваться нечему

Владимир Самборский

Что интересно: Ирану, конечно тяжело в финансовом отношении. Многолетние санкции и т.д. И потому понятно их желание взимать деньги за проход судов (стране надо как-то жить!). А вот когда США заявляют, что за проход им должны платить 20% - это что? Обеднели, что ли, совсем? И еще можно понять по поводу Панамского канала, который они построили. А Ормуз - это приграничная зона Ирана и арабов. Великая жадность что ли обуяла? Совсем охренели...