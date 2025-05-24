СМИ: Россия стягивает 50 тысяч военных к границе с Харьковом и уже вышла к Запорожской области

После «ночи возмездия» в Киеве Зеленский сделал первое заявление. После «ночи возмездия» в Киеве Зеленский сделал первое заявление В ночь на 24 мая по Киеву была проведена одна из самых массированных атак за весь период СВО.
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