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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Ховард – Шакилу О’Нилу: «Ты слишком большой, чтобы быть таким неуверенным в себе»

«Я знаю, что я тебе не безразличен. Потому что твоя неуверенная задница хейтит и говорит чушь обо мне на протяжении 20 лет.

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