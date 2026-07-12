Конфликт на Ближнем Востоке отвлек Запад от Украины, заявили в МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью итальянской газете Messaggero, опубликованном в воскресенье, 12 июля 2026 года, заявил, что противостояние с участием Ирана перетянуло на себя не только внимание, но и военные ресурсы США и Евросоюза.