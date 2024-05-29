🇷🇺☄Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили САУ «Krab» и живую силу противника👌 🗺 Вражеская самоходка была обнаружена расчетом беспилотного летательного аппарата «Орлан» во время ведения огня.
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🇷🇺☄Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили САУ «Krab» и живую силу противника👌 🗺 Вражеская самоходка была обнаружена расчетом беспилотного летательного аппарата «Орлан» во время ведения огня.
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