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Число турпоездок на юг России к 2030 году может вырасти вдвое

Число турпоездок на юг России к 2030 году может вырасти вдвое

Число турпоездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза с учётом Донбасса и Новороссии, а значит, вырастет пассажирский трафик и на железной дороге, и на автомобильной дороге, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

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