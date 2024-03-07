Число турпоездок на юг России к 2030 году может вырасти вдвое

Число турпоездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза с учётом Донбасса и Новороссии, а значит, вырастет пассажирский трафик и на железной дороге, и на автомобильной дороге, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.