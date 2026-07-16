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Происшествия

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В Тверской области в детском лагере «Бригантина» побывали сотрудники полиции и члены Общественного совета

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» сотрудники МО МВД России «Осташковский» совместно с секретарём Общественного совета Татьяной Мироновой побывали в детском оздоровительном лагере «Бригантина».

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