В Тверской области в детском лагере «Бригантина» побывали сотрудники полиции и члены Общественного совета

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» сотрудники МО МВД России «Осташковский» совместно с секретарём Общественного совета Татьяной Мироновой побывали в детском оздоровительном лагере «Бригантина».
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