Сафронов рассказал, чего Анастасия Заворотнюк больше всего боялась

Художник Никас Сафронов выразил грусть после ухода из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк. Он отметил, что у нее был значительный потенциал для игры во многих интересных ролях и для дальнейшего творческого роста, сообщает «МК».
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